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Украинский вратарь Лунин меняет клубную прописку

Украинский вратарь Лунин меняет клубную прописку
12:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Инстаграм

Новости спорта:"Реал" отправит украинского вратаря Адрея Лунина в аренду в клуб второго испанского дивизиона.

Вратарь сборной Украины и испанского клуба "Вальядолид" Андрей Лунин, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", в зимнее межсезонье сменит клуб. По информации Sport Arena, голкипер проведет вторую часть сезона в команде второго испанского дивизиона (Сегунде) "Реал Овьедо".

Лунина в своем составе хотела видеть другая команда Сегунды "Альмерия", однако сам футболист отдает предпочтение другой команде. Такое решение приняли не в последнюю очередь из-за встречи отца Лунина с руководством клуба из Овьедо, на которой его заверили, что Андрей получит в команде полноценную игровую практику.

Напомним, что "Реал" решил досрочно прекратить аренду Лунина из-за недостаточного количества игровой практики. По информации Marca, Лунин отправится в новую аренду, но на этот раз в клуб Сегунды.

В нынешнем сезоне в активе Лунина только один матч за "Вальядолид", который он провел на ранней стадии Кубка Испании против "Толосы". В Ла Лиге стабильно на воротах стоит Жорди Масип и тренер не собирается что-то менять.

Лунин отправился на матч Кубка Испании, несмотря на слухи о переходе

В прошлом сезоне голкипер сборной Украины выступал на правах аренды за "Леганес", сыграв в семи матчах во всех турнирах.

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ФК Реал, Футбол, ФК Вальядолид, Новости футбола, Андрей Лунин.
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