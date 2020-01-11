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Блинд заявил о намерении вернуться в футбол, несмотря на проблемы с сердцем

Блинд заявил о намерении вернуться в футбол, несмотря на проблемы с сердцем
12:30 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Дейли Блинд хочет вернуться на поле.

Защитник "Аякса" Дейли Блинд прокомментировал слухи, что он не вернётся на поле из-за проблем с сердцем.

"В любом случае, собираюсь снова играть в футбол. Могу потерять неделю или два месяца. Так или иначе, мне необходимо терпение, чтобы ничего не делать в этот период. Я должен восстановиться, и для этого нужно время.

Что касается предположений, что больше не сыграю, меня они не особо беспокоят. Это лишь дополнительная мотивация, чтобы показать, как быстро я могу вернуться на поле", — приводит слова Блинда Sportnieuws.nl.

52-летний нападающий продлил контракт со своим клубом

Напомним, в конце прошлого года Блинду был диагностирован миокардит. Позднее 29-летний футболист перенёс операцию. Отец защитника, Данни Блинд, заявил, что потенциальное возвращение сына на поле не является на сто процентов безопасным.

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Футбол, Новости футбола, Дейли Блинд, AR Fzrc.
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