52-летний нападающий продлил контракт со своим клубом

Новости спорта:"Йокогама" продлила контракт с 52-летним Кадзуеси Миурой.

Футбольный клуб "Йокогама" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с форвардом Кадзуёси Миурой. Новое соглашение с 52-летним нападающим рассчитано до конца 2020 года. Для футболиста это будет 35-й сезон в карьере.

"Хочу выразить слова благодарности клубу, что позволяет мне наслаждаться футболом. Буду делать всё возможное, чтобы быть в состоянии внести вклад в победы команды", — сказал Миура по случаю подписания нового контракта с клубом.

В минувшем сезоне Миура принял участие в 5 матчах в составе "Йокогамы", результативными действиями не отметился. В общей сложности он провёл на поле 233 минуты игрового времени. Ранее форвард выступал в Бразилии, Австралии, загребском "Динамо". Сезон-1994/1995 японец провёл в "Дженоа".

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