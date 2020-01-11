"Уникальный момент": Защитник Шахтера празднует юбилей

Новости спорта:Защитник Шахтера Исмаили сегодня, 11 января, празднует тридцатилетие.

Защитник донецкого Шахтера Исмаили празднует юбилей, поскольку 11 января ему исполнилось ровно 30 лет. Бразилец подвел итоги ушедшего 2019 года, вспомнив самый значимый момент, и рассказал, как будет праздновать свой день рождения.

"Отпуск и праздники проходят очень хорошо: наслаждаюсь временем с семьей и друзьями. Это важный период для команды, чтобы восстановиться перед второй частью сезона.

Ушедший 2019 год оставил неплохие эмоции. С радостью вспоминается победа в чемпионате, да и празднование титула было для нас особенным моментом. С другой стороны, поражение в матче с Аталантой расстроило, потому что мы знали, что можем сыграть намного лучше.

Тридцатилетие? Это уникальный момент. Отмечу его с людьми, которые являются частью моей жизни", - приводит слова Исмаили пресс-служба "горняков".