"Уникальный момент": Защитник Шахтера празднует юбилей

Защитник донецкого Шахтера Исмаили празднует юбилей, поскольку 11 января ему исполнилось ровно 30 лет. Бразилец подвел итоги ушедшего 2019 года, вспомнив самый значимый момент, и рассказал, как будет праздновать свой день рождения.
"Отпуск и праздники проходят очень хорошо: наслаждаюсь временем с семьей и друзьями. Это важный период для команды, чтобы восстановиться перед второй частью сезона.
Ушедший 2019 год оставил неплохие эмоции. С радостью вспоминается победа в чемпионате, да и празднование титула было для нас особенным моментом. С другой стороны, поражение в матче с Аталантой расстроило, потому что мы знали, что можем сыграть намного лучше.
Тридцатилетие? Это уникальный момент. Отмечу его с людьми, которые являются частью моей жизни", - приводит слова Исмаили пресс-служба "горняков".