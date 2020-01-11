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Бущан: Гармаша не хватает Динамо

Бущан: Гармаша не хватает Динамо
13:53 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Вратарь Георгий Бущан поделился впечатлениями после завершившегося отпуска.

Голкипер Динамо Георгий Бущан рассказал о том, как провел отпуск и с каким настроением подходит к зимнему сбору команды.

"Как прошел отпуск? В Киеве был мало времени. Был на море, в горах и дома. Получился активный отдых.

Конечно, соскучился по команде. Время быстро пролетело и вчера встретились все. Дениса Гармаша не хватает, но я желаю ему успехов, чтобы он набрал форму и вернулся еще сильнее.

Настроение отличное. Сейчас нужно хорошо подготовиться физически и тактически. Чтобы вторую часть сезона провели на хорошем уровне.

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Перемена места подготовки абсолютно никак не повлияет. Считаю, что Турция лучше для подготовки, там есть все условия, у нас хорошая гостиница. Считаю, что это плюс", – рассказал Бущан в интервью официальному сайту клуба.

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Футбол, Новости футбола, Георгий Бущан.
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