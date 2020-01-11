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Новичок Динамо: Хочу стать лидером команды

Новичок Динамо: Хочу стать лидером команды
14:19 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Назарий Русин имеет солидные амбиции на вторую часть сезона.

Нападающий Назарий Русин рассказал о том, как провел отпуск и какие задачи ставит перед собой после возвращения в Динамо.

"Отпуск я провел очень хорошо, прекрасно отдохнул. Был с друзьями в Буковеле и дома. Все новогодние праздники встречал с семьей и друзьями. У меня было четыре недели отпуска, этого как раз достаточно. Я хорошо отдохнул и приступаю к работе с хорошим настроением.

Я хочу не только пробиться в основной состав Динамо, но и стать лидером команды. Это главная задача для меня.

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Думаю, что Динамо удастся завоевать серебряные медали. А что касается Зари, то скажу так: на поле мы соперники, а вне поля – друзья. Даже если я буду играть против луганчан, буду выкладываться на все сто процентов. На поле для меня сейчас существует только Динамо. Буду ли праздновать гол, если забью Заре? Нет, не буду", – рассказал Русин в интервью официальному сайту клуба.

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ФК Динамо (Киев), ФК Заря, УПЛ, Новости спорта, Новости футбола, Назарий Русин.
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