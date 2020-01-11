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Итальянские клубы интересуются форвардом Шахтера

Итальянские клубы интересуются форвардом Шахтера
13:43 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Нападающий "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес входит в сферу интересов нескольких европейских клубов.

Наиболее конкретные виды на 32-летнего футболиста имеют клубы из Италии.

В частности, сообщается, что интерес к Жуниору Мораесу возобновила "Рома", которую ныне возглавляет экс-коуч "горняков" Паулу Фонсека. Римский клуб внимательно наблюдал за игрой Мораеса в последние месяцы и остался доволен тем, как действует нападающий.

Однако трансфер Жуниора Мораеса в "Рому" зависит от потенциального ухода из римской команды Николы Калинича, который пока не соглашается ни на один из имеющихся у него вариантов продолжения карьеры.

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Кроме того, Жуниор Мораес не имеет паспорта гражданина ЕС, а у "Ромы" нет квот для покупки таких футболистов. Впрочем, в последнем случае окружение футболиста уверено, что если стороны придут к соглашению по трансферу, то Жуниор Мораес сможет претендовать на гражданство сразу в двух странах из ЕС.

Помимо "Ромы" пристальный интерес к Жуниору Мораесу проявляла и "Болонья". Три недели назад представители этого клуба провели переговоры с агентом футболиста, который был в Италии, однако официального предложения "Шахтеру" к настоящему моменту так и не направили.

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Жуниор Мораес является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша УПЛ. К зимнему перерыву форвард отличился 15 голами в 16 проведенных матчах.

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ФК Рома, ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Жуниор Мораес.
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