Ребров отказался от украинца в Ференцвароше

Новости спорта:Даниил Игнатенко вернется в Шахтер.

Украинский полузащитник Даниил Игнатенко, который выступает за венгерский Ференцварош на правах аренды, а его контракт принадлежит Шахтеру, оказался не нужен команде Сергея Реброва.

Срок арендного соглашения рассчитан до конца текущего сезона, но Ференцварош уже сейчас собирается вернуть игрока в Шахтер. Об этом заявил спортивный директор венгерского клуба Тамаш Хайнал:

"Было принято решение, что Игнатенко не входит в основной состав. Он включен в список игроков, которые продолжат карьеру в другом клубе".

За полгода хавбек провел за команду Сергея Реброва 26 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист. Игрок не поехал с Ференцварошем на сборы.