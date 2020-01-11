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Ребров отказался от украинца в Ференцвароше

Ребров отказался от украинца в Ференцвароше
15:49 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Даниил Игнатенко вернется в Шахтер.

Украинский полузащитник Даниил Игнатенко, который выступает за венгерский Ференцварош на правах аренды, а его контракт принадлежит Шахтеру, оказался не нужен команде Сергея Реброва.

Срок арендного соглашения рассчитан до конца текущего сезона, но Ференцварош уже сейчас собирается вернуть игрока в Шахтер. Об этом заявил спортивный директор венгерского клуба Тамаш Хайнал:

"Было принято решение, что Игнатенко не входит в основной состав. Он включен в список игроков, которые продолжат карьеру в другом клубе".

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За полгода хавбек провел за команду Сергея Реброва 26 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист. Игрок не поехал с Ференцварошем на сборы.

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Сергей Ребров, Ференцварош, Новости спорта, Новости футбола, Даниил Игнатенко.
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