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Шаран рассказал о первых зимних трансферах Александрии

Шаран рассказал о первых зимних трансферах Александрии
16:12 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Главный тренер ФК Александрия назвал имена первых новичков команды.

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран рассказал о выходе команды из отпуска.

«В первые дни мы закладываем фундамент физической подготовки. Вчера пробежали 45 минут, стретчинг и пошли восстанавливаться в сауну. Сегодня одноразовая тренировка, сначала тренажерный зал, потом беговая работа с нагрузками, чтобы знать состояние игроков.

В воскресенье двуразовые тренировки, в понедельник – медобследование и тренировка. 14 января вылетаем в Турцию. Все новички прибыли – Вантух, Гордиенко и Мышенко. Надеюсь, в понедельник подпишем с ними контракты, если все будет хорошо.

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Берем 31 футболиста на сбор, столько мы еще не брали. Хочется и молодых посмотреть, чтобы определиться по их судьбе. Но много игроков не бывает, потому что есть травмы, дисквалификации. Хочется еще одного форварда взять в команду.

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ФК Александрия, УПЛ, Владимир Шаран, Новости спорта, Новости футбола.
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