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Игрок МЮ перешел в Интер

Игрок МЮ перешел в Интер
17:37 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Эшли Янг спустя пару часов должен стать игроком миланского Интера.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Эшли Янг в скором времени должен стать футболистом Интера. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, хавбек МЮ уже согласовал контракт с итальянским клубом.

Соглашение с футболистом будет рассчитано до июня 2021 года. В данный момент продолжаются переговоры между клубами и они могут завершиться успехом, ведь сам Янг не прочь перебраться в стан нерадзури и уже отклонил предложение от Манчестер Юнайтед по новому контракту.

Отметим, что в покупке Эшли Янга заинтересован лично главный тренер Интера Антонио Конте. Ранее сообщалось, что Ман Юнайтед намерен сохранить 34-летнего футболиста, предложив ему соглашение до 2021 года.

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В нынешнем сезоне англичанин провел 18 матчей за команду Сульшера во всех турнирах, забив 1 гол и сделав результативную передачу.

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АПЛ, Интер, Манчестер Юнайтед, Новости футбола, Эшли Янг.
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