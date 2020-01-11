МЮ благодаря своим форвардам разгромил Норвич

Новости спорта:Дубль Рашфорда, а также голы Марсиаля и Гринвуда помогли МЮ уверенно одолеть Норвич.

В поединке 22 тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед на своем поле без проблем разобрался с Норвичем — 4:0.

В первом тайме Красным дьяволам удалось отличиться лишь однажды: Маркус Рашфорд отлично откликнулся на передачу Хуана Маты. Интересно, что для британского нападающего это был двухсотый матч за МЮ.

После перерыва Рашфорду удалось сделать дубль — Маркус успешно реализовал пенальти. Еще через несколько минут Антони Марсьяль довел счет до разгромного, а вышедший на замену Мэйсон Гринвуд забил четвертый гол хозяев в этой игре.

Таким образом, Манчестер Юнайтед набрал 34 очка и поднялся на 5 место в турнирной таблице. Норвич занимает последнюю позицию, у команды всего 14 очков.