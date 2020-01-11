Ибрагимович прокомментировал свой гол в ворота Кальяри

Новости спорта:Ибрагимович высказался на счет игры против Кальяри.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович отреагировал на победу над Кальяри в матче 19-го тура чемпионата Италии (2:0).

"Важно, чтобы форвард находился в нужное время и в нужном месте. У меня было несколько неудачных моментов в начале игры, но мне нужно больше поединков, чтобы набрать форму.

Я буду праздновать как Бог на Сан-Сиро, а не здесь, в Кальяри. Благодарю Всевышнего каждый раз, когда забиваю гол. Стефано Пиоли планировал заменить меня? Чувствую себя хорошо, тренер просто переживал из-за моего возраста.

Он хотел, чтобы я отдохнул, но это не проблема. Мой дух в отличном состоянии, и тело должно следовать за ним", - приводит слова Ибрагимовича Football-Italia.