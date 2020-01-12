Аталанта Малиновского дала бой Интеру, украинец поцелил в штангу и заработал пенальти (Видео)

Новости спорта:Украинец Руслан Малиновский заработал пенальти, но одиннадцатиметровый не реализовали.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский сыграл за "Аталанту" в матче 19-го тура чемпионата итальянской Серии А против "Интера" (1:1).

В гостевом матче против "Интера" Руслан Малиновский вышел на поле на 53-й минуте, заменив Сапату. На тот момент хозяева выигрывали 1:0 после гола Мартинеса. Активная игра украинца поспособствовала тому, что гости сравняли счет на 75-й минуте (Госенс).

На 88-й минуте Малиновский заработал пенальти, но удар Мюриэл парировал вратарь "Интера" Ханданович.

Обзор матча:

В этом сезоне Малиновский сыграл за "Аталанту" в 22 матчах, в его активе 3 гола и 2 результативные передачи.

После 19-и туров "Аталанта" набрала 35 очков и занимает пятое место в Серии А. Лидирует в чемпионате "Интер", набравший 46 очков.