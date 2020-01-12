Мощный выстрел Фирмино - в обзоре матча Тоттенхэм - Ливерпуль (Видео)

Новости спорта:Видео гола и обзор матча 22-го тура чемпионата Англии Тоттенхэм - Ливерпуль.

В центральном матче 22-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" обыграл на чужом поле "Тоттенхэм" 1:0.

Гости победили благодаря голу Фирмино в первом тайме. 1:0 - "Ливерпуль" одержал 20 побед в 21 матче этого сезона в АПЛ. Это рекорд в истории топ-5 лиг Европы.

Команда Юргена Клоппа лидирует в АПЛ. "Ливерпуль" набрал 61 очко и опережает вторую команду лиги "Лестер" на 16 очков. Причем, у команды Клоппа еще один матч в запасе.

Обзор матча:

На третьей позиции "Манчестер Сити" (44 очка), который 12 января сыграет против "Астон Виллы".