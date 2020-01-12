Героический сейв Гуаиты - в обзоре очередной "осечки" Арсенала (Видео)

Новости спорта:Смотреть видео голов и обзор матча 22-го тура АПЛ Кристал Пэлас - Арсенал.

В первом матче игрового дня в АПЛ состоялось очередное лондонское дерби – Кристал Пэлас принимал Арсенал. Главный тренер гостей Микель Артеты, похоже, определился с основным составом команды, не произведя ни одного изменения по сравнению с предыдущем матче команды в национальном чемпионате. Его подопечные сразу же после стартового свистка забрали мяч под свой контроль, заставив соперника сосредоточиться исключительно на оборонительных действиях. "Канонирам" долго не удавалось вскрыть оборону хозяев, но уже первый удар по воротам оказался результативным. На 12-й минуте Обамеянг получил пас от Ляказетта и непринужденно отправил мяч в сетку – 0:1.

После забитого гола на поле ничего не изменилось, Арсенал продолжил много владеть мячом, а соперник будто и не вышел на матч, действуя крайне пассивно. В завершении одной из атак забивать мог Пепе, который убрал на замахе Кэхилла, но Николя в последний момент отпустил мяч далеко от себя. Подопечные Артеты продолжали много владеть мячом, однако уже не угрожали воротам Гуаиты, а затем и вовсе отдали инициативу сопернику. "Орлы" сперва робко переходили на чужую половину поля, но затем все же стали действовать сильнее и оказывать кое-какое давление на владения Лено. Но до реальной угрозы воротам Бернда дело не доходило. Можно вспомнить разве что удар Куяте в завершении сольного прохода, с которым без труда справился голкипер гостей. До ухода на перерыв подопечным Роя Ходжсона так и не удалось создать ни одного опасного момента, так что команды отправились отдыхать при минимальном преимуществе Арсенала.

После возобновления игры хозяева стали действовать смелее и агрессивнее, сразу же забрав мяч под свой контроль и пойдя в активное наступление на ворота Лено. "Канониры" были вынуждены надеяться на контратаки, коих, впрочем, не было. А на 54-й минуте Кристал Пэлас воплотил свое преимущество в забитый гол. Айю пробил в касание после паса Куяте, после чего мяч отрикошетил от Давида Луиса и залетел в ворота — 1:1. Сравняв счет, хозяева еще некоторое время контролировали мяч, после чего отдали его команде Артеты. Гости довольно быстро едва снова не вышли вперед, но им немного не повезло — мяч просвистел над перекладиной после удара Давида Луиса головой.

"Канониры" больше владели мячом, но их надежды на забитый гол быстро растаяли ввиду удаления Обамеянга за грубый фол против Майера. Оставшись в численном меньшинстве, гости опустились на свою половину поля, отдав мяч во владение сопернику. В распоряжении "орлов" было еще предостаточно игрового времени для того, чтобы выйти вперед, они контролировали мяч на чужой половине поля, но не оказывали должного давления на ворота Лено. Исключением стал эпизод, когда Томкинс пробил головой мимо голкипера, но ему на подстраховку пришел Папастатопулос, выбивший мяч с линии ворот.

После этого эпизода Арсенал перехватил инициативу и в дальнейшем был ближе к победе, несмотря на игру вдесятером. Пепе едва вывел свою команду вперед ударом из штрафной площади, но на помощь Гуаите пришла штанга, а затем голкипер справился с попыткой добивания от Ляказетта. После этого гости продолжили много владеть мячом, но больше не потревожили Гуаиту. В концовке поединка "орлы" попытались создать подобие финального штурма, но к какой-либо конкретике в чужой штрафной дело не дошло. Финальный свисток главного арбитра зафиксировал боевую ничью, которой точно не рады болельщики "канониров". Арсенал продолжает регулярно терять очки после смены главного тренера.

В 23-м туре Кристал Пэлас отправится в гости к Манчестер Сити, а Арсенал примет Шеффилд Юнайтед.

Кристал Пэлас - Арсенал 1:1

Голы: Айю, 54 — Обамеянг, 12

Кристал Пэлас: Гуаита — Келли, Томкинс, Кэхилл, Ридевалд — Маккарти, Куяте, Макартур — Майер (Тосун, 68), Заа — Айю

Арсенал: Лено — Мэйтленд-Найлз, Папастатопулос, Давид Луис, Колашинац — Торрейра (Гендузи, 46), Джака — Пепе, Озил (Мартинелли, 70), Обамеянг — Ляказетт (Нельсон, 90+2)

Предупреждения: Маккарти, Томкинс — Пепе, Мэйтленд-Найлз, Ляказетт

Удаление: Обамеянг, 67 (грубая игра)