Дебютный гол Хадсона-Одои - в обзоре матча Челси - Бернли (Видео)

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08:38 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Смотреть видео голов и обзор матча 22-го тура АПЛ Челси - Бернли.

В матче 22-го тура чемпионата Англии Челси в родных стенах не имел проблем в игре против Бернли, забив три безответных гола.

Победа позволила лондонцам закрепиться на четвертом месте в таблице, а "бордовые" остаются на 15-м месте.

Челси - Бернли 3:0

Голы: Жоржиньо, 27 (с пенальти), Абрахам, 38, Хадсон-Одои, 49

Видеообзор матча:

Мощный выстрел Фирмино - в обзоре матча Тоттенхэм - Ливерпуль (Видео)

Челси: Кепа — Джеймс, Рудигер, Кристенсен, Аспиликуэта — Баркли, Жоржиньо, Маунт — Виллиан, Абрахам, Хадсон-Одои

Бернли: Поуп — Тэйлор, Ми, Тарковски, Лоутон — МакНил, Корк, Вествуд, Леннон — Хендрик (Выдра, 73), Вуд

Предупреждения: МакНил, Вествуд, Леннон

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