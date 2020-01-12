Защитники замерли: шикарный гол Ришарлисон - в обзоре матчей АПЛ (Видео)

В матче 22-го тура английской Премьер-лиги Лестер на своем поле проиграл Саутгемптону, побеждая по ходу поединка. К слову, "лисы" даже сравняли счет на последних минутах встречи, но арбитр отменил взятие ворот после просмотра VAR.
Лестер — Саутгемптон 1:2
Голы: Прат, 14 — Армстронг, 19, Ингс, 81
Лестер: Шмейхель — Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилуэл — Перес (Грей, 67), Прат (Тилеманс, 77), Чоудхери, Мэддисон, Барнс (Ихеаначо, 58) — Варди
Саутгэмптон: Маккарти — Бертран, Беднарек, Стивенс, Соареш — Редмонд (Ромеу, 90+2), Хейбьерг, Уорд-Праус, Армстронг (Дженепо, 78) — Ингс, Лонг (Адамс, 78)
Предупреждения: Армстронг, Хейбьерг, Ингс
Эвертон минимально обыграл Брайтон благодаря голу Ришарлисона с паса Люка Диня. Это позволило команде Карло Анчелотти оторваться от сегодняшнего соперника на четыре очка в турнирной таблице.
Эвертон - Брайтон 1:0
Гол: Ришарлисон, 38.
Эвертон: Пикфорд – Сидибе, Холгейт, Кин, Динь (Мина, 85) – Уолкотт (Коулман, 74), Дэвис, Сигурдссон, Бернард (Делф, 72) – Калверт-Льюин, Ришарлисон.
Брайтон: Райан – Уэбстер, Даффи, Данк – Монтойя (Гросс, 62), Преппер, Стивенс (Мюррей, 72), Бернардо – Джаханбахш (Альзате, 62), Мопе, Троссард.
Предупреждения: Калверт-Льюин, Пикфорд – Даффи.
Ньюкасл и Вулверхэмптон обменялись голами в первые 14 минут игры, и больше не забивали. Мячи Мигеля Альмирона и Леандера Дендонкера так и остались единственными в матче.
Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1
Голы: Дендонкер, 14 – Альмирон, 7.
Вулверхэмптон: Руи Патрисиу – Дендонкер, Коади, Саисс – Доэрти, Невеш, Моутиньо, Хонни – Траоре, Хименес, Нету (Винагре, 85).
Ньюкасл: Дубравка – Хейден, Фернандес, Кларк, Дамметт (Лежен, 13), Виллемс – Жоэлинтон (Кэрролл, 79), Ш. Лонгстафф, М. Лонгстафф, Альмирон – Гэйл (Атсу, 28).
Предупреждения: Альмирон, Атсу, М. Лонгстафф.