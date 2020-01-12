Чудовищный ляп вратаря - в обзоре матча Лацио - Наполи (Видео)

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09:23 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Столичные "Орлы" набрали три очка в напряженном поединке против неаполитанцев.

В одном из центральных матчей тура в Серии А стало противостояние Лацио и Наполи, от которых ждали очень интересной игры с обилием забитых голов. С первых минут поединка "орлы" взяли игровую инициативу под контроль и пытались в кратчайшие сроки открыть счет, но удивить оборону противника им не удалось.

Римляне не могли извлечь дивиденды из владения мячом и хорошего прессинга. Наполи же постепенно пришел в себя после не лучшего отрезка на старте матча и пытался вскрывать оборону противника посредством флангов. Команды много боролись и не собирались уступать даже кусочек поля, но опасные моменты так и не появлялись.

Первая половина игры прошла при небольшом преимуществе "орлов", но команды так и ушли отдыхать при "сухом" счете на табло, оставив, как мы надеялись, самое интересное на вторую половину игры, которая началась с хорошего прессинга от Наполи, который, правда, вновь дивиденды не принес.

Моменты стали появляться ближе к середине тайма. Зьелински прорвался в чужую штрафную и пробил из-под защитника, но мяч угодил в штангу. Неаполитанцы почувствовали, что у них начало что-то получаться в атаке, и пошли вперед. Один из моментов закончился ударом Инсинье из выгодной позиции метрах в десяти от ворот, но Стракоша был безупречен.

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А старое футбольное правило сработало — Лацио забил. Оспина завозился с мячом на краю штрафной, а Иммобиле его обокрал и пробил — Ди Лоренцо мог вынести мяч с линии, но переправил его в ворота. Сразу же на поле появился Льоренте, чтобы создать напряжение в штрафной "орлов", но удар испанца в компенсированное время пришелся в противника.

Лацио грамотно отодвинул игру от своих ворот и не давал противнику даже помышлять о финальном штурме. Тем не менее, момент гости создали. Инсинье пробивал с подступов к штрафной, но Стракоша парировал удар. Финальный свисток главного арбитра встречи зафиксировал минимальную победу римской команды.

Лацио - Наполи 1:0

Гол: Иммобиле, 82

Лацио: Стракоша — Фелипе, Ачерби, Раду — Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва (Бериша, 81), Луис Альберто (Хони, 90), Лулич — Иммобиле, Кайседо (Катальди, 64)

Наполи: Оспина — Хисай, Ди Лоренцо, Манолас, Мариу Руй — Аллан (Льоренте, 84), Руис, Зьелински — Кальехон (Эльмах, 88), Милик, Инсинье (Лосано, 90+2)

Предупреждения: Лаццари, Лулич — Манолас, Руй

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ФК Лацио, ФК Наполи, Серия А, Футбол, Новости футбола, Лацио - Наполи.
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