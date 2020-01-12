СМИ: Хави возглавит Барселону уже на следующей неделе

Новости спорта:Хави в ближайшее время может возглавить Барселону.

Новым главным тренером "Барселоны" станет Хави, сообщает журналист Мохамед Нахлех в "Твиттере".

Согласно информации источника, официально об этом будет объявлено на следующей неделе. 39-летний специалист согласовал с каталонским клубом, что финал Кубка наследного принца с "Аль-Духаиль", который состоится в пятницу, 17 января, будет для него последним матчем во главе "Аль-Садда".

Агент Хави сейчас находится в Дохе, где согласовывает последние детали будущего контракта с "Барселоной". Сторонам осталось уладить лишь мелкие детали будущего сотрудничества.

На тренерской скамье каталонского клуба Хави сменит Эрнесто Вальверде, который возглавляет "Барселону" с лета 2017 года. Под руководством нынешнего наставника сине-гранатовые выиграли 4 трофея.