Скачать
Воскресенье, 12.01.2020
Джо Смит избил Джесси Харта (Видео)
Джо Смит избил Джесси Харта (Видео)
Мощный выстрел Фирмино - в обзоре матча Тоттенхэм - Ливерпуль (Видео)
Мощный выстрел Фирмино - в обзоре матча Тоттенхэм - Ливерпуль (Видео)
Мунгиа забил О’Салливана у канатов (Видео)
Мунгиа забил О’Салливана у канатов (Видео)
Лунин отразил два пенальти и вывел Вальядолид в 1/16 Кубка Испании (Видео)
Лунин отразил два пенальти и вывел Вальядолид в 1/16 Кубка Испании (Видео)

СМИ: Хави возглавит Барселону уже на следующей неделе

СМИ: Хави возглавит Барселону уже на следующей неделе
10:23 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Хави в ближайшее время может возглавить Барселону.

Новым главным тренером "Барселоны" станет Хави, сообщает журналист Мохамед Нахлех в "Твиттере".

Согласно информации источника, официально об этом будет объявлено на следующей неделе. 39-летний специалист согласовал с каталонским клубом, что финал Кубка наследного принца с "Аль-Духаиль", который состоится в пятницу, 17 января, будет для него последним матчем во главе "Аль-Садда".

Агент Хави сейчас находится в Дохе, где согласовывает последние детали будущего контракта с "Барселоной". Сторонам осталось уладить лишь мелкие детали будущего сотрудничества.

Барселона предложила Хави должность главного тренера: подробности контракта

На тренерской скамье каталонского клуба Хави сменит Эрнесто Вальверде, который возглавляет "Барселону" с лета 2017 года. Под руководством нынешнего наставника сине-гранатовые выиграли 4 трофея.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, Футбол, Хави, Примера, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лунин отразил два пенальти и вывел Вальядолид в 1/16 Кубка Испании (Видео)
02 Легенда бокса высказался касательно шансов Лопеса в бою с Ломаченко
03 Боксер потерял сознание после победы нокаутом в первом раунде (Видео)
04 Аталанта Малиновского дала бой Интеру, украинец поцелил в штангу и заработал пенальти (Видео)
05 Ибрагимович прокомментировал свой гол в ворота Кальяри
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь