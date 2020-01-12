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Реал - Атлетико: анонс финального матча обновленного Суперкубка Испании

Реал - Атлетико: анонс финального матча обновленного Суперкубка Испании
11:47 Сегодня Телеграф footballua.tv

Новости спорта:В воскресенье, 12 января, в Саудовской Аравии пройдет финальный матч за Суперкубок Испании.

Сегодня на стадионе King Abdullah Sports City в Джидде (Саудовская Аравия) состоится финал обновленного Суперкубка Испании, в котором встретятся Реал и Атлетико. Начало поединка в 20:00 по киевскому времени. Примечательно, что в решающей встрече не сыграют на победитель чемпионата (Барселона), на обладатель Кубка Испании (Валенсия).

Путь к финалу

Реал уверенно разобрался в полуфинале с Валенсией - 3:1. Пожалуй, лучший гол всего мини-турнира забил Тони Кросс. Немец поразил ворота Жауме Доменека прямым ударом с углового. После легкой победы "сливочных" осталось чувство, что подопечные Зидана не потратили много сил на полуфинальный поединок. Кстати, сегодняшний финал станет для Зинедина Зидана девятым, в котором он будет принимать участие, как наставник "королевского клуба".

Совсем другое ощущение осталось после супербоя между Атлетико и Барселоны - 3:2. Напомним, "матрасники" выгрызли победу у "блаугранас", проигрывая к 81-й минуте со счетом 1:2. Кроме того, не в пользу подопечных Симеоне говорит и тот факт, что на подготовку к финалу им отведено меньше времени.

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Слова наставников

Зинедин Зидан:

- Мы знаем, за что играем – мы приехали сюда ради этого и готовы провести отличный матч. Реал Мадрид – великий клуб, и финалы – в его ДНК. Футболисты живут ради таких матчей, большего давления не бывает: матч особенно важен, ведь разыгрывается трофей.

Диего Симеоне:

- Я верю в своих игроков. Я стремлюсь сделать еще более сильным клуб — который проделал большую работу с тех пор, как я прибыл — и игроков. Я смотрю в их лица и вижу, что они хотят совершенствоваться. Все это дает мне энергию. Когда я чувствую, что они в хорошей форме, я ничего не боюсь.

Последняя встреча соперников

В сентябре на Ванда Метрополитано Атлетико и Реал сильнейшего не выявили. Поединок в рамках чемпионата Испании завершился безголевой ничьей - 0:0.

Не сыграют:

Реал: Азар, Асенсио, Бензема, Бэйл

Атлетико: Коста, Поведа, Лемар.

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ФК Реал, ФК Атлетико М, Футбол, Суперкубок Испании, Новости футбола, Суперкубок Испании-2020.
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