За время работы с МС Гвардиола разбил 4 автомобиля стоимостью € 540 тысяч

За время работы с "Манчестер Сити" испанский тренер Хосеп Гвардиола разбил четыре автомобиля общей стоимостью € 540 тыс., сообщает The Sun.

48-летний специалист повредил Mercedes GL стоимостью € 94 тыс., Range Rover (€ 176,5 тыс.), Bentley GTX700 (€ 235 тыс.) и Mini Cooper (€ 35 тыс.). Издание отмечает, что тренер великолепно выполняет свои прямые обязанности, но вождение является далеко не самой сильной его стороной.

Гвардиола возглавил "Манчестер Сити" летом 2016 года. С того времени команда под его руководством выиграла семь трофеев — два чемпионата, два Кубка лиги, Кубок и два Суперкубка Англии. Ранее специалист тренировал "Барселону" и "Баварию". Контракт Гвардиолы с "горожанами" рассчитан до лета 2021 года.

