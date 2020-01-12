Тоттенхэм может вернуть в состав опытного испанского форварда

Новости спорта:Фернандо Льоренте вновь может стать игроком лондонского клуба.

Тоттенхэм продолжает поиски замены выбывшему из-за травмы Харри Кейну, рассматривая также вариант с возвращением в Лондон Фернандо Льоренте — сообщает Gazzetta dello Sport.

Льоренте летом 2019 года перешел в Наполи из Тоттенхэма на правах свободного агента, но после того, как "партенопеев" возглавил Дженнаро Гаттузо, 34-летний испанец появился на поле лишь два раза.

Тоттенхэм может арендовать Фернандо до конца нынешнего сезона.

Льоренте (24 матча за национальную сборную Испании, 7 голов) выступал за Басконию (33 матча во всех турнирах, 12 голов), Бильбао Атлетик (16, 4), Атлетик Бильбао (333, 118), Ювентус (92, 27), Севилью (36, 7), Суонси (35, 15), Тоттенхэм (66, 13) и Наполи (18, 4).