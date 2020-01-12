Суарес рискует пропустить остаток сезона из-за операции

Уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес перенёс операцию на травмированном колене, сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, футболист пропустит около четырёх месяцев. Форварду уже делали операцию на колене в конце прошлого сезона, но оперативное вмешательство не принесло результатов.
Таким образом, Суарес вернётся в строй не раньше мая.
В нынешнем сезоне 32-летний Суарес принял участие в 17 матчах чемпионата Испании (15 — в основном составе), в которых стал автором 11 забитых мячей (один — с пенальти), а также отдал 7 результативных передач. Контракт футболиста с каталонским клубом действует до лета 2021 года.