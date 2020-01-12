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Суарес рискует пропустить остаток сезона из-за операции

Суарес рискует пропустить остаток сезона из-за операции
17:50 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Луис Суарес пропустит минимум четыре месяца.

Уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес перенёс операцию на травмированном колене, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, футболист пропустит около четырёх месяцев. Форварду уже делали операцию на колене в конце прошлого сезона, но оперативное вмешательство не принесло результатов.

Таким образом, Суарес вернётся в строй не раньше мая.

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В нынешнем сезоне 32-летний Суарес принял участие в 17 матчах чемпионата Испании (15 — в основном составе), в которых стал автором 11 забитых мячей (один — с пенальти), а также отдал 7 результативных передач. Контракт футболиста с каталонским клубом действует до лета 2021 года.

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Барселона, Примера, Новости спорта, Луис Суарес, Новости футбола.
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