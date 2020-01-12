Скачать
Воскресенье, 12.01.2020
Тренер Аталанты: Хотел убить Малиновского
Тренер Аталанты: Хотел убить Малиновского
На ралли-марафоне "Дакар-2020" умер опытнейший мотогонщик
На ралли-марафоне "Дакар-2020" умер опытнейший мотогонщик
Мунгиа забил О’Салливана у канатов (Видео)
Мунгиа забил О’Салливана у канатов (Видео)
Лунин отразил два пенальти и вывел Вальядолид в 1/16 Кубка Испании (Видео)
Лунин отразил два пенальти и вывел Вальядолид в 1/16 Кубка Испании (Видео)

Тоттенхэм нацелился на молодого бразильского таланта

Тоттенхэм нацелился на молодого бразильского таланта
19:01 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Тем не менее, у него уже есть неудачный опыт игры в Европе.

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» проявляет интерес к полузащитнику «Фламенго» Жерсону, утверждает O Globo.

По данным источника, английский клуб сделал запрос по трансферу игрока в январе. Бразильцы оценили его в € 30 млн.

22-летний Жерсон является воспитанником «Флуминенсе». Игроком «Фламенго» он стал летом 2019 года, перейдя из «Ромы». Сумма трансфера составила € 11,8 млн.

Хави возглавит Барселону на следующей недели

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 27 матчах чемпионата Бразилии (23 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, отдал три результативные передачи, а также получил три жёлтые карточки. Контракт игрока с бразильским клубом действует до 31 декабря 2023 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Тоттенхэм Хотспур, АПЛ, Серия, Новости футбола, Roma, Жерсон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Легенда бокса высказался касательно шансов Лопеса в бою с Ломаченко
02 Лунин отразил два пенальти и вывел Вальядолид в 1/16 Кубка Испании (Видео)
03 Боксер потерял сознание после победы нокаутом в первом раунде (Видео)
04 Сексуальная украинская спортсменка призналась, что приносит ей удовольствие
05 Механик во время гонки толкнул коллегу на проезжавшую мимо машину: шокирующее видео
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь