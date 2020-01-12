Тренер Аталанты: Хотел убить Малиновского

Новости спорта:Гасперини остался не очень доволен игрой украинца.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини оценил игру полузащитника Руслана Малиновского в матче Серии А против Интера (1:1).

"Сначала Руслан допустил несколько ошибок в передачах. Я был готов его убить. Малиновский - сильный футболист, но ему нужно допускать меньше ошибок.

Он может выдать сильный матч, после которого, правда, проведет не слишком успешную игру. Я верю, что Малиновский станет сильным игроком, принесет пользу команде", - приводит слова Гасперини La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Малиновский вышел на поле во втором тайме. Футболист заработал пенальти на 88-й минуте, которое, впрочем, не смог реализовать Луис Муриэль.