Тренер Аталанты: Хотел убить Малиновского

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини оценил игру полузащитника Руслана Малиновского в матче Серии А против Интера (1:1).
"Сначала Руслан допустил несколько ошибок в передачах. Я был готов его убить. Малиновский - сильный футболист, но ему нужно допускать меньше ошибок.
Он может выдать сильный матч, после которого, правда, проведет не слишком успешную игру. Я верю, что Малиновский станет сильным игроком, принесет пользу команде", - приводит слова Гасперини La Gazzetta dello Sport.
Напомним, Малиновский вышел на поле во втором тайме. Футболист заработал пенальти на 88-й минуте, которое, впрочем, не смог реализовать Луис Муриэль.