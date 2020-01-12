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Тренер Аталанты: Хотел убить Малиновского

Тренер Аталанты: Хотел убить Малиновского
19:14 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Гасперини остался не очень доволен игрой украинца.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини оценил игру полузащитника Руслана Малиновского в матче Серии А против Интера (1:1).

"Сначала Руслан допустил несколько ошибок в передачах. Я был готов его убить. Малиновский - сильный футболист, но ему нужно допускать меньше ошибок.

Он может выдать сильный матч, после которого, правда, проведет не слишком успешную игру. Я верю, что Малиновский станет сильным игроком, принесет пользу команде", - приводит слова Гасперини La Gazzetta dello Sport.

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Напомним, Малиновский вышел на поле во втором тайме. Футболист заработал пенальти на 88-й минуте, которое, впрочем, не смог реализовать Луис Муриэль.

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Все по теме:

Атланта, Серия А, Интер, Новости спорта, Джан Пьеро Гасперини, Руслан Малиновский.
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