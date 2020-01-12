Барселона назвала новых претендентов на кресло главного тренера

Новости спорта:Новые кандидаты тоже не считаются топами среди тренеров.

Руководство Барселоны рассматривает несколько вариантов нового главного тренера после отказа Хави возглавить Блаугранас, сообщает Mundo Deportivo.

Первым вариантом для Барселоны является назначение временного главного тренера, которым может стать коуч Барселоны Б Хави Гарсия Пимьента.

Второй вариант — постоянный главный тренер, где рассматриваются кандидатуры экс-игрока Гранатовых Габриэля Милито, который в данный момент возглавяет Эстудиантес, а также бывшего тренера Бетиса Кике Сетьена.

Также сообщается об заинтересованности Барселоны в услугах тренера сборной Нидерландов Рональда Кумана и тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса, однако их назначение, скорее всего, не состоится до старта Евро-2020.