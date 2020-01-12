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Нападающий Ман Сити установил рекордное достижение

Нападающий Ман Сити установил рекордное достижение
20:59 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:Серхио Агуэро вписал свое имя в историю, став лучшим голеодором среди иностранцев.

Аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории английской Премьер-лиги среди легионеров.

В матче 22-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой» (6:1) аргентинец стал автором хет-трика, и на его счету стало 177 голов в 255 матчах АПЛ. По количеству голов среди легионеров Агуэро обошёл бывшего нападающего «Арсенала» Тьерри Анри (175).

В общем списке лучших бомбардиров в истории английской Премьер-лиги Агуэро занимает четвёртое место, уступая Энди Коулу (187), Уэйну Руни (208) и Алану Ширеру (260).

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Агуэро перешёл в «Манчестер Сити» летом 2011 года из мадридского «Атлетико».

Сумма трансфера составила € 40 млн. В нынешнем сезоне 31-летний форвард провёл 16 матчей в чемпионате Англии и забил 13 голов.

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ФК Ман Сити, АПЛ, Серхио Агуэро, Новости футбола, Тьери Анри.
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