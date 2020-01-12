Нападающий Ман Сити установил рекордное достижение

Новости спорта:Серхио Агуэро вписал свое имя в историю, став лучшим голеодором среди иностранцев.

Аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории английской Премьер-лиги среди легионеров.

В матче 22-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой» (6:1) аргентинец стал автором хет-трика, и на его счету стало 177 голов в 255 матчах АПЛ. По количеству голов среди легионеров Агуэро обошёл бывшего нападающего «Арсенала» Тьерри Анри (175).

В общем списке лучших бомбардиров в истории английской Премьер-лиги Агуэро занимает четвёртое место, уступая Энди Коулу (187), Уэйну Руни (208) и Алану Ширеру (260).

Агуэро перешёл в «Манчестер Сити» летом 2011 года из мадридского «Атлетико».

Сумма трансфера составила € 40 млн. В нынешнем сезоне 31-летний форвард провёл 16 матчей в чемпионате Англии и забил 13 голов.