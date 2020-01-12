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Гвардиола добыл 300 победу в топ-чемпионате

Гвардиола добыл 300 победу в топ-чемпионате
22:08 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Гвардиола достиг очередного гроссмейстерского достижения.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола одержал 300-ю победу в ведущих европейских чемпионатах.

Юбилейной для наставника стала победа «горожан» в матче 22-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (6:1). Добиться этого показателя испанскому специалисту удалось в 390 матчах, в которых он также 53 раз сыграл вничью и потерпел 37 поражений.

Напомним, что ранее Гвардиола тренировал «Барселону» и мюнхенскую «Баварию».

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За свою карьеру 48-летний тренер по три раза становился чемпионом Испании и Германии, а также дважды выиграл чемпионат Англии. Кроме того, на его счету две победы в Лиге чемпионов. Всего он завоевал 28 трофеев.

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ФК Ман Сити, АПЛ, Пеп Гвардиола, Новости футбола.
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