Возвращение века: Эспаньол намерен вернуть свою главную звезду

Новости спорта:Экс-футболист Эспаньола Хосе Кальехон может вернуться в клуб уже в январе.

Эспаньол заинтересован в трансфере полузащитника Наполи Хосе Кальехона. По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб намерен усилить линию атаки в январе с помощью испанского футболиста.

Отмечается, что сумма трансфера Кальехона не должна быть высокой из-за контракта игрока с Наполи, который завершается в июне 2020 года.

Напомним, что в октябре несколько клубов из Китая предлагали испанцу очень привлекательные с финансовой точки зрения контракты. Кальехон сейчас раздумывает над возможным переездом в Китай, а ранее он уже отклонил предложение Наполи о пролонгации соглашения.

В текущем сезоне Кальехон провел за Наполи 23 матча во всех турнирах, отличившись одним голом и восемью ассистами.

Команда Дженнаро Гаттузо занимает 10-е место в турнирной таблицы Серии А. Эспаньол находится на 20-м месте в Ла Лиге — от «спасительного» 17-го места их отделяет четыре очка.