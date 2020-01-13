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Ярмоленко может покинуть Вест Хэм в январе: претенденты

Ярмоленко может покинуть Вест Хэм в январе: претенденты
11:21 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Украинский полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко может сменить команду в Англии.

Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко может отправиться в аренду. По информации Sunday Mirror, руководство Молотобойцев готово выслушать предложения по аренде 30-летнего футболиста.

Отмечается, что новый главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес не видит в Ярмоленко игрока основного состава, поэтому футболист был предложен клубам АПЛ.

В то же время, Hammers News сообщают о других намерениях Вест Хэма. Аренда Ярмоленко в другой клуб связана с возможной продажей украинца, поэтому Молотобойцы надеются на повышение трансферной стоимости игрока после его удачных выступлений в новом клубе.

В нынешнем сезоне Ярмоленко провел 15 поединков за Вест Хэм, забив 3 гола и сделав одну результативную передачу.

Ранее сообщалось о том, что Вест Хэм намерен продать украинца минимум за 20 миллионов евро, которые они заплатили за него прошлым летом дортмундской Боруссии.

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Отметим, что в декабре Ярмоленко травмировал приводящую мышцу бедра. Последний раз Андрей выходил на поле 14 декабря в матче 17-го тура АПЛ против Саутгемптона (1:0).

Вест Хэм находится на 16-м месте в турнирной таблице АПЛ с 22 очками в активе.

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Все по теме:

ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, АПЛ, Андрей Ярмоленко, Новости футбола.
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