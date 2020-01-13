Подготовка к битве за ЛЧ: с кем Десна сыграет на сборах в Турции

Новости спорта:Черниговская Десна определилась с соперниками на пером зимнем сборе.

Черниговская Десна на своем официальном сайте огласила соперников на первом сборе в Турции: первый матч пройдет 24 января, а четвертая игра — 4 февраля.

Во время первого сбора команда Александра Рябоконя сыграет с азербайджанским Нефтчи (24 января), австрийским Хартбергом (28 января), боснийским Сараево (2 февраля) и словацким Слованом (4 февраля).

В Турцию Десна отправится лишь 22 января, до этого команда в Беларуси проведет товарищеский поединок против Спутника из Речицы.

К Десне присоединились и два зимних новичка — полузащитник Леван Арвеладзе и нападающий Филипп Будковский. Покинули клуб полузащитник Андрей Богданов и нападающий Максим Дегтярев, который вернулся в Олимпик. Также черниговский клуб продал хавбека Артема Фаворова в Академию Пушкаша.

Десна ушла на зимний перерыв на четвертой позиции Favbet Лиги. От идущего на втором месте Динамо команда Рябоконя отстает на три очка.