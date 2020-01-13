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Президент Реала рассыпался в комплиментах Куртуа
11:44 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Флорентино оценил игру "сливочных" в поединке за Суперкубок Испании.

Президент Реала Флорентино Перес прокомментировал победу в финальном матче Суперкубка Испании с Атлетико (0:0, пен. - 4:1).

"Мы очень рады. Но нужно поздравить Атлетико - это очено достойный соперник. Куртуа? Мы подписали его, потому что он является лучшим голкипером в мире. Тибо доказал это в игре с Атлетико.

Федерико Вальверде? Он также провел потрясающий матч. У нас нет мнения о формате Суперкубка, мы просто делаем то, что нам говорят.

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Но нам понравилось в Саудовской Аравии. Команда увидела, сколько болельщиков Реала в этой стране", - приводит слова Переса El Chiringuito TV.

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Футбол, Флорентино Перес, Новости футбола, Тибо Куртуа.
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