Президент Реала рассыпался в комплиментах Куртуа

Новости спорта:Флорентино оценил игру "сливочных" в поединке за Суперкубок Испании.

Президент Реала Флорентино Перес прокомментировал победу в финальном матче Суперкубка Испании с Атлетико (0:0, пен. - 4:1).

"Мы очень рады. Но нужно поздравить Атлетико - это очено достойный соперник. Куртуа? Мы подписали его, потому что он является лучшим голкипером в мире. Тибо доказал это в игре с Атлетико.

Федерико Вальверде? Он также провел потрясающий матч. У нас нет мнения о формате Суперкубка, мы просто делаем то, что нам говорят.

Но нам понравилось в Саудовской Аравии. Команда увидела, сколько болельщиков Реала в этой стране", - приводит слова Переса El Chiringuito TV.