Приазовский десант: кого Шахтер вернет из аренды

Новости спорта:Владислав Вакула и Игорь Кирюханцев поедут на сбор с донецким Шахтером.

Атакующий полузащитник Владислав Вакула и защитник Игорь Кирюханцев вернутся в Шахтер из аренды в Мариуполь, сообщает Zbirna.com.

Вакула в данный момент готовится к первому сбору в составе Горняков, Кирюханцев также вскоре должен покинуть расположение команды Бабича.

В первой части сезона Вакула провел 17 матчей за Приазовцев во всех турнирах, забив 3 гола и сделав один ассист. Кирюханцев забил 2 гола в 16-ти матчах.

Первый сбор 2020 года коллектив Бабича проведет в Турции, где у команды уже запланированы три спарринга. Горняков впереди ожидают матчи против польского Леха и словенской Олимпии.

На данный момент Шахтер уверенно возглавляет турнирную таблицу УПЛ, Мариуполь находится на шестом месте.