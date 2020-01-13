Кто сменил Ковальца: Оболонь-Бровар представила нового тренера

Новости спорта:Олег Мазуренко назначен наставником первой команды Оболонь-Бровар.

Бывший тренер Оболони-Бровар 2 Олег Мазуренко назначен наставником первой команды киевского клуба, сообщает официальный сайт Пивоваров. Его помощником будет Валерий Иващенко.

Мазуренко, который еще будучи игроком выступал за Оболонь, работает в структуре киевского клуба с 2013 года.

В четверг, 9 января, Сергей Ковалец покинул пост главного тренера Оболони-Бровар по обоюдному согласию сторон.

Ранее сообщалось, что претендентами на пост коуча Пивоваров являются Павел Яковенко и Александр Головко, но выбор руководства пал на кандидатуру Мазуренко.

Под его руководством Оболонь-Бровар 2 ушла на зимний перерыв на последнем месте группы А Второй лиги.

Оболонь-Бровар идет на пятом месте в турнирной таблице Первой лиги, уступая лидирующему Руху два очка. Весеннюю часть сезона команда начнет поединком против краматорского Авангарда в конце марта.