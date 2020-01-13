"Три богатыря": кем усилилась Александрия в январе (Фото)

Новости спорта:Команда Владимира Шарана усилилась тремя исполнителями.

Александрия на официальном сайте объявила о подписании защитников Романа Вантуха и Богдана Мышенко, а также хавбека Артема Гордиенко.

Вантух перешел из Динамо и будет выступать за команду Владимира Шарана на правах аренды до конца сезона.

Экс-полузащитник Зари и Шерифа Гордиенко и бывший игрок Торпедо-БелАЗ Мышенко подписали полноценные контракты с бронзовым призером чемпионата Украины.

Артем Гордиенко:

Роман Вантух:

Богдан Мишенко:

Завтра Александрия отправится на сбор в Турцию, где до конца января проведет пять спаррингов.

На зимний перерыв команда Шарана ушла на пятом месте в украинской Премьер-лиге. В следующем туре чемпионата Александрия сыграет с Колосом 22 февраля.