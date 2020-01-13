Шаблий рассказал о возможном уходе Ярмоленко из Вест Хэма

Новости спорта:Вадим Шаблий сообщил, что украинец не планирует уходить из лондонского клуба.

Агент полузащитника Вест Хэма и сборной Украины Андрея Ярмоленко Вадим Шаблий сообщил, что украинец не планирует уходить из лондонского клуба. По его словам, в клубе ему об этом также никто не сообщал.

«Мы не знаем, откуда распространяется такая информация. В Вест Хэме никто Андрею по этому поводу ничего не говорил и даже близко не намекал. Он восстанавливается после травмы приводящей мышцы бедра и готовится помочь команде во второй части сезона, а заодно набрать форму к чемпионату Европы», — цитирует Шаблия Zbirna.com.

Ранее о том, что Молотобойцы собираются отдать Ярмоленко в аренду, сообщило издание Sunday Mirror. По их информации, тренер Вест Хэма Дэвид Мойес не видит в украинце игрока основы.

В нынешнем сезоне Ярмоленко провел 15 поединков за Вест Хэм, забив 3 гола и сделав одну результативную передачу.

Ранее сообщалось о том, что Вест Хэм намерен продать украинца минимум за 20 миллионов евро, которые они заплатили за него прошлым летом дортмундской Боруссии.

Отметим, что в декабре Ярмоленко травмировал приводящую мышцу бедра. Последний раз Андрей выходил на поле 14 декабря в матче 17-го тура АПЛ против Саутгемптона (1:0).

Вест Хэм находится на 16-м месте в турнирной таблице АПЛ с 22 очками в активе.