Скачать
Понедельник, 13.01.2020
Макгрегор vs Серроне: полный файт-кард турнира UFC 246
Макгрегор vs Серроне: полный файт-кард турнира UFC 246
На ралли-марафоне "Дакар-2020" умер опытнейший мотогонщик
На ралли-марафоне "Дакар-2020" умер опытнейший мотогонщик
Сборная Украины по гандболу уступила Австрии на Евро-2020
Сборная Украины по гандболу уступила Австрии на Евро-2020
Лунин отразил два пенальти и вывел Вальядолид в 1/16 Кубка Испании (Видео)
Лунин отразил два пенальти и вывел Вальядолид в 1/16 Кубка Испании (Видео)

Райан Бабель вернулся в Аякс

Райан Бабель вернулся в Аякс
18:25 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твитер

Новости спорта:«Аякс» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Галатасарая» Райана Бабеля на правах аренды.

Арендное соглашение 33-летнего футболиста рассчитано до 30 июня 2020 года.

Бабель выступал за «Аякс» в период с 2004 по 2007 год и с 2012 по 2013 год. Вместе с амстердамским клубом хавбек дважды становился чемпионом Нидерландов, а также два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Хавбек перешёл в турецкий клуб летом 2019 года, подписав с «Галатасараем» контракт на три года. Бабель принял участие в 15 матчах чемпионата Турции в этом сезоне. Футболист сборной Нидерландов забил пять голов и стал автором одной результативной передачи.

Тренер Аталанты: Хотел убить Малиновского

Амстердамский «Аякс» набрал 44 очка в 18 матчах и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Аякс, ФК Галатасарай, ФК Ливерпуль, Райан Бабель, Сборная Нидерланд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тренер Аталанты: Хотел убить Малиновского
02 Ярмоленко может покинуть Вест Хэм в январе: претенденты
03 Игрок сборной Украины привел свой клуб к победе в европейском чемпионате
04 Барселона назвала новых претендентов на кресло главного тренера
05 Украинец и грузин устроили массовую драку на турнире по вольной борьбе (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь