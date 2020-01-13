Билеты на матч Шахтер - Бенфика уже поступили в продажу

Новости спорта:Минимальная стоимость тикетов - 50 гривен.

Началась продажа билетов на матч Лиги Европы между Шахтером и Бенфикой в кассах стадиона ОСК Металлист в Харькове, о чем информирует официальный сайт Горняков.

Сообщается, что минимальная стоимость билетов — 50 гривен. Онлайн-покупка доступна с 17 декабря.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы состоится в Харькове 20 февраля, начало игры — в 19:55. Ответный поединок пройдет через неделю в Лиссабоне.

Шахтер вылетел в Лиге Европы, заняв третье место в группе Лиги чемпионов. В заключительном матче группового этапа Горняки дома проиграли Аталанте (0:3).