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СМИ: Барселона расторгла контракт с Вальверде

СМИ: Барселона расторгла контракт с Вальверде
20:01 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Эрнесто Вальверде в шаге от официальной отставки.

«Барселона» сообщила главному тренеру Эрнесто Вальверде о расторжении контракта. Об этом сообщают сразу несколько испанских СМИ. В данный момент ведутся переговоры о досрочном прекращении сотрудничества.

Отметим, что Вальверде может заменить екстренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино или бывший тренер «Бетиса» Кике Сетьен. Также сообщалось, что должность тренера каталонского клуба хочет занять Массимилиано Аллегри.

На днях «Барселона» уже предлагали пост тренера Хави Эрнандесу, но легендарный экс-игрок «Барселоны» отказался возглавить команду зимой.

Разговоры об отставке Вальверде начались после поражения «Барселоны» в полуфинале Суперкубка Испании от "Атлетико" (2:3).

Вальверде встретился с президентом Барселоны Бартомеу

В Ла Лиге каталонцы делят первое место с «Реалом», а в следующем туре сыграют с «Гранадой» на «Камп Ноу».

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ФК Барселона, Футбол, Чемпионат Испании, Примера, Эрнесто Вальверде.
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