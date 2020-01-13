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Иньеста о новом тренере Барселоны: Мне нравятся Хави и Куман

Иньеста о новом тренере Барселоны: Мне нравятся Хави и Куман
21:18 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Барселона

Новости спорта:По мнению экс-игрока Барселоны Андреса Иньесты, Эрнесто Вальверде заслуживает большего уважения к своей персоне.

Ситуация с увольнением с поста тренера Барселоны Эрнесто Вальверде не нравится Андресу Иньесте.

"Все это делается как-то неправильно, – цитирует легенду Барселоны AS. – В любой ситуации надо иметь уважение к человеку. И неважно, нравится он вам как тренер или нет".

"Что касается возможного преемника, то мне нравятся кандидатуры Хави и Кумана. Хави, возможно, чуть лучше знает нынешнюю обстановку в клубе, но Куман намного более опытный специалист. Моя кандидатура? Я еще не получил тренерскую лицензию".

СМИ: Барселона расторгла контракт с Вальверде

В понедельник, 13 января, совет директоров Барселоны решал судьбу Вальверде и его возможных преемников.

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ФК Барселона, Андрес Иньеста, Примера, Эрнесто Вальверде.
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