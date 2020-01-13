Игрок ПСЖ наотрез отказался переходить в Интер

Новости спорта:Левен Курзава готов перейти только в чемпионат Англии.

Защитник ПСЖ Левен Курзава попал в сферу Интера, который уже сделал предложение парижскому клубу по футболисту.

Как сообщает L'Equipe, Курзава ответил руководству "нерадзурри" категорическим отказом и заявил о нежелании уходить из ПСЖ.

Отмечается, что 27-летний француз готов рассмотреть вариант с трансфером в другой клуб, если ему поступит предложение из английской Премьер-лиги.

В текущем сезоне Курзава провел за ПСЖ 14 поединков во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что ПСЖ заплатит серьезную сумму Монако в случае ухода Килиана Мбаппе.