Игрок ПСЖ наотрез отказался переходить в Интер

Защитник ПСЖ Левен Курзава попал в сферу Интера, который уже сделал предложение парижскому клубу по футболисту.
Как сообщает L'Equipe, Курзава ответил руководству "нерадзурри" категорическим отказом и заявил о нежелании уходить из ПСЖ.
Отмечается, что 27-летний француз готов рассмотреть вариант с трансфером в другой клуб, если ему поступит предложение из английской Премьер-лиги.
В текущем сезоне Курзава провел за ПСЖ 14 поединков во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что ПСЖ заплатит серьезную сумму Монако в случае ухода Килиана Мбаппе.