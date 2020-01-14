Новости спорта:Вместе с ним в тренерский штаб вошел и опытный Анатолий Диденко.

Илья Близнюк возглавил МФК Николаев. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Корабелов. Условия соглашения и длительность контракта 46-летнего тренера с николаевским клубом не разглашаются.

Сообщается, что помогать Близнюку будет экс-форвард Николаева, Черноморца, Волыни и Металлиста Анатолий Диденко, который в июне прошлого года завершил карьеру игрока. Также продолжат работу в тренерском штабе Дмитрий Назаренко и Роман Чумак.

Близнюк последние два сезона находится без работы главного тренера. Последнее время он трудился тренером вратарей в краматорском Авангарде. В карьере Близнюка числится также работа в Сумах, Зирке, Полтаве, Ильичевце и российском Ростове.