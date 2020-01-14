Ордец: Матч Украина - Россия способствовал бы нормализации отношений

Новости спорта:В минувшем году экс-защитник Шахтера перебрался в Москву.

Защитник московского Динамо Иван Ордец в интервью изданию Спорт-Экспресс прокомментировал свое решение перебраться в российский чемпионат.

Бывший футболист Шахтера также считает украинскую национальную сборную сильнее российской в преддверии летнего чемпионата Европы.

— После окончания сезона нас ждет чемпионат Европы. Хотели бы, чтобы там встретились сборные России и Украины?

— Конечно. Во-первых, это означало бы, что команды, как минимум, вышли из группы. А, во-вторых, возможно, матч способствовал бы нормализации отношений.

— Чья сборная сильнее?

— Украинская.

— Есть еще надежда поехать на Евро?

— Надо хорошо играть, показывать качественный футбол. Всем понятно, почему сейчас не вызывают людей из РПЛ, но надежда умирает последней.

— В той же ситуации Ракицкий из Зенита — ваш хороший товарищ.

— К сожалению, да. Мы дружим, вот и в отпуске отдыхали семьями в одном отеле. Я уже не раз говорил, что у Ярика лучшая левая нога в Европе. Все прекрасно понимают, что он бы сто процентов играл в сборной, если бы выступал в Украине. Но сложилась такая ситуация, с ней остается только смириться.

— Непросто было решиться на переезд в Москву? Или после более громкого трансфера Ракицкого глупо чего-то опасаться?

— Я думал только о спортивной составляющей. Ярослав шел в команду уровня Лиги чемпионов. Динамо в последние годы в еврокубки не выходило, но задача такая перед командой ставилась, что стало для меня решающим аргументом. Плюс, повторю, инфраструктура, условия для тренировок и матчей. Не скрою, взял время на размышление, но в итоге принял решение и ни капли о нем не жалею. Считаю, что не прогадал — мне все в Динамо нравится.

— Сборная, по вашему мнению, сильнее украинская. А если сравнить наши чемпионаты?

— Сильнее российский. В Украине на высоком уровне лишь Шахтер да киевское Динамо. Да и то у последнего в последние два-три года заметный спад, что-то не идет, постоянно меняются тренеры. Ребята, думаю, не успевают даже перестроиться, как надо привыкать к новым требованиям.

Хотя на Кубок с Шахтером они всегда здорово играют. Жаль, внимание к футболу в последние годы снизилось. Стадионы отличные в Харькове, Киеве, Одессе, Львове, но заполняются трибуны только на еврокубковых матчах. Надеюсь, ситуация изменится. В России больше сильных команд и выше ажиотаж вокруг футбола.