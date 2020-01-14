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Новый наставник Барселоны может покинуть клуб уже летом

Новый наставник Барселоны может покинуть клуб уже летом
10:48 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:В контракте Сетьена с «Барселоной» есть опция расторжения летом 2020 и 2021 годов.

Стали известны подробности соглашения между «Барселоной» и её новым главным тренером Энрике Сетьеном.

Как сообщает журналист ESPN Мой Льоренс в «Твиттере», контракт со специалистом, рассчитанный до лета 2022 года, предусматривает опцию расторжения по истечении первых шести месяцев, а также первых полутора лет действия. Таким образом, в случае недовольства работой Сетьена каталонский клуб сможет расстаться с ним по окончании нынешнего или следующего сезона.

Барселона впервые за 17 лет уволила тренера по ходу сезона

Последним клубом Сетьена был «Бетис», который он покинул прошлым летом. Под его руководством севильская команда заняла шестое место в чемпионате Испании в сезоне-2017/2018, а в сезоне-2018/2019 дошла до полуфинала Кубка страны. Ранее наставник работал с «Расингом», «Поли Эхидо», сборной Экваториальной Гвинеи, «Логроньесом», «Луго» и «Лас-Пальмасом», а в период с 2005 по 2006 год — в сборной России по пляжному футболу.

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ФК Барселона, Примера, Чемпионат Англии, Энрике Сетьен.
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