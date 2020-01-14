Скачать
Вторник, 14.01.2020
Макгрегор vs Серроне: полный файт-кард турнира UFC 246
Макгрегор vs Серроне: полный файт-кард турнира UFC 246
На ралли-марафоне "Дакар-2020" умер опытнейший мотогонщик
На ралли-марафоне "Дакар-2020" умер опытнейший мотогонщик
На Australian Open остановили тренировки из-за дыма от пожаров
На Australian Open остановили тренировки из-за дыма от пожаров
Официально: Кике Сетьен - главный тренер Барселоны
Официально: Кике Сетьен - главный тренер Барселоны

Самый богатый человек Африки может купить Арсенал

Самый богатый человек Африки может купить Арсенал
12:08 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Миллиардер из Нигерии готов купить «Арсенал» в 2021 году.

Самый богатый человек Африки Алико Данготе рассматривает варианты с покупкой «Арсенала» в 2021 году.

Сообщается, что 62-летний нигериец с давних времён является болельщиком лондонской команды и не раз говорил о желании приобрести клуб. Болельщики приветствовали бы смену владельца, и Данготе мог бы радикально изменить судьбу «Арсенала».

Рома контактирует с Шахтером по трансферу бразильца

«Это команда, которую я бы хотел однажды приобрести. Но сейчас я говорю о том, что мы вложили около € 20 млрд в свои проекты, и я хочу сосредоточиться на них. Я закончу с этими делами к 2021 году и тогда смогу подумать об «Арсенале». Я не покупаю клуб прямо сейчас, а куплю его, когда закончу со своими проектами, потому что я стараюсь вывести свою компанию на новый уровень», — приводит слова Данготе Daily Mail со ссылкой на David Rubenstein Show.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), АПЛ, Чемпионат Англии, Алико Данготе.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Назван новый главный тренер Барселоны
02 Заоблачные: обнародованы зарплаты игроков Реала и Барселоны
03 ФИФА поставила точку в споре Динамо со СДЮШОР "Юность" по трансферу Ярмоленко
04 СМИ: Барселона расторгла контракт с Вальверде
05 Официально: Кике Сетьен - главный тренер Барселоны
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь