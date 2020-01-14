Заря назвала соперников на турецких сборах

Новости спорта:Луганский футбольный клуб “Заря” назвал соперников на турецких сборах, первый из которых начнется 19 января.

Первый тренировочный сбор футболистов луганского клуба продлится до 30 января, второй пройдет 2 - 15 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ФК “Заря”.

22 января утром команда сыграет против “Челика” из Боснии и Герцеговины, а во второй половине дня — против польского “Лодзя”.

25 января состоится спарринг с польским “Пястом”, а 29 января - с сербским “Вождовацем”.

На втором сборе “Заря” запланировала товарищеские матчи против представителя Казахстана “Ордабасы” (6 февраля), представителя Боснии и Герцеговины “Железничара” (10 февраля) и клуба Высшей лиги Беларуси “Торпедо-БелАЗ” (14 февраля).

Напомним, что футболисты луганского клуба "Заря" уже вышли из отпуска и 13 января провели первую тренировку в 2020 году.