Вальверде написал прощальное письмо болельщикам Барселоны

Новости спорта:Вальверде написал прощальное письмо после увольнения из «Барселоны».

Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде написал прощальное письмо после отставки из клуба.

«Дорогие болельщики, мой этап в качестве тренера «Барселоны» подошёл к концу. Прошло два с половиной очень напряжённых сезона. За это время я пережил очень счастливые моменты, празднуя победы. Но также были и трудные времена. Но прежде всего я хочу подчеркнуть, что приобрёл опыт и испытал привязанность к этому клубу.

Я хочу поблагодарить президента Хосепа Марию Бартомеу и совет директоров за предоставленную мне возможность руководить этой командой, за доверие в течение всего этого времени. Я также хотел бы поблагодарить за поддержку всех тех, кто помогал мне в клубе в течение этих двух с половиной сезонов. Конечно, я также хочу поблагодарить игроков за всю работу и усилия, которые позволили нам завоевать четыре титула.

Отныне я желаю вам успехов, а также удачи новому тренеру Кике Сетьену», — приводит слова Вальверде Mundo Deportivo.