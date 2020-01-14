Скачать
Вторник, 14.01.2020
Макгрегор vs Серроне: полный файт-кард турнира UFC 246
Макгрегор vs Серроне: полный файт-кард турнира UFC 246
На ралли-марафоне "Дакар-2020" умер опытнейший мотогонщик
На ралли-марафоне "Дакар-2020" умер опытнейший мотогонщик
На Australian Open остановили тренировки из-за дыма от пожаров
На Australian Open остановили тренировки из-за дыма от пожаров
Официально: Кике Сетьен - главный тренер Барселоны
Официально: Кике Сетьен - главный тренер Барселоны

Вальверде написал прощальное письмо болельщикам Барселоны

Вальверде написал прощальное письмо болельщикам Барселоны
13:28 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Вальверде написал прощальное письмо после увольнения из «Барселоны».

Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде написал прощальное письмо после отставки из клуба.

«Дорогие болельщики, мой этап в качестве тренера «Барселоны» подошёл к концу. Прошло два с половиной очень напряжённых сезона. За это время я пережил очень счастливые моменты, празднуя победы. Но также были и трудные времена. Но прежде всего я хочу подчеркнуть, что приобрёл опыт и испытал привязанность к этому клубу.

Я хочу поблагодарить президента Хосепа Марию Бартомеу и совет директоров за предоставленную мне возможность руководить этой командой, за доверие в течение всего этого времени. Я также хотел бы поблагодарить за поддержку всех тех, кто помогал мне в клубе в течение этих двух с половиной сезонов. Конечно, я также хочу поблагодарить игроков за всю работу и усилия, которые позволили нам завоевать четыре титула.

Официально: Кике Сетьен - главный тренер Барселоны

Отныне я желаю вам успехов, а также удачи новому тренеру Кике Сетьену», — приводит слова Вальверде Mundo Deportivo.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, Чемпионат Испании, Примера, Эрнесто Вальверде.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Назван новый главный тренер Барселоны
02 Заоблачные: обнародованы зарплаты игроков Реала и Барселоны
03 ФИФА поставила точку в споре Динамо со СДЮШОР "Юность" по трансферу Ярмоленко
04 СМИ: Барселона расторгла контракт с Вальверде
05 Официально: Кике Сетьен - главный тренер Барселоны
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь