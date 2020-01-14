До старта ЕВРО-2020 осталось 150 дней

Соревнования 24-х сильнейших сборных континента, будут принимать 12 европейских стадионов разных стран, напоминает пресс-служба УАФ.
Турнир стартует 12 июня на римском стадионе "Олимпико", где сойдутся команды Турции и Италии.
Сборная Украины свой первый поединок проведет 14 июня в Амстердаме. На "Иохан Кройф Арене" подопечные Андрея Шевченко встретится с Нидерландами.
Второй матч группового раунда наша команда сыграет 18 июня в Бухаресте на стадионе "Арена Националь" с победителем плей-офф Лиги наций (состоится в марте), а третий - с Австрией 22 июня тоже в столице Румынии.
Финал Евро-2020 состоится на лондонском стадионе "Уэмбли" 12 июля.