"У меня изумительная работа": Моуриньо не завидует Ливерпулю и Ман Сити

Новости спорта:Португалец понимает, что реалии Тоттенхэма отличаются от двух самых мощных клубов АПЛ.

В Тоттенхэме сейчас сложная кадровая ситуация – из-за серьезных травм не могут играть Харри Кейн, Уго Льорис, Бен Дэвис и Мусса Сиссоко, а рекордный новичок Танги Ндомбеле зачастую получает мелкие повреждения. Жозе Моуриньо, однако, не жалуется.

"Да ладно, что есть, то есть. У нас не может быть состава, как у некоторых других команд. Это не про нас", — цитирует португальца The Independent.

"Недавно я смотрел матч Ман Сити и взглянул на скамью – Рахим Стерлинг, Бернарду Силва, Илкай Гюндоган, Николас Отаменди. В Ливерпуле вы тоже видите команду, видите скамейку. И у них есть травмированные – Жоэль Матип, Деян Ловрен, Наби Кейта, Фабиньо".

"Я не завидую Ливерпулю и Ман Сити. У меня изумительная работа, но они другие клубы. Тоттенхэм отличается".

"Шпоры" после 22 туров идут на восьмом месте, отставая на девять очков от топ-4. Следующий мат команда проведет против Мидлсбро сегодня в третьем круге Кубка Англии.