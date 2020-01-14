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За игровой практикой: Кравец планирует покинуть Леганес

За игровой практикой: Кравец планирует покинуть Леганес
14:43 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Украинский защитник Василий Кравец намерен уже в январе уйти из Леганеса.

Украинский защитник Леганеса Василий Кравец вскоре может вернуться в клуб Сегунды Луго, где уже выступал ранее, сообщает Marca. Клубы близки к договоренности о переходе.

Ранее сообщалось, что Кравец сам попросил руководство Леганеса об уходе из-за отсутствия игровой практики, а на него также претендовал Тенерифе.

Кравец впервые в сезоне сыграл за Леганес лишь в декабре прошлого года и этот матч в Кубке Испании против ФК Андорра остается для него единственным.

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Он перебрался в Леганес в январе прошлого года, до этого выступая за Луго, который может его вернуть. Является воспитанником львовских Карпат.

Леганес на данный момент находится на 19-м месте турнирной таблицы Примеры. Луго занимает 20-ю позицию в Сегунде.

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Футбол, Новости футбола, ФК Леганес, Василий Кравец.
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